EM 2021, Deutschland - Ungarn: Taktik-Analyse, Löw setzt auf Methode Chaos

C. Eckner

Gegen Ungarn zeigt sich die deutsche Nationalmannschaft über weite Strecken ideenlos und anfällig. Eine Lösung scheint nicht in Sicht. Die Taktik-Analyse.

Immerhin hatten die Außenseiter in der EM-Gruppe F auch Portugal und Frankreich das Leben schwer gemacht. Allerdings verkam die Vorstellung der Deutschen beim hart umkämpften 2:2 fast schon zu einem Offenbarungseid - defensiv zu anfällig und offensiv ideenlos wirkte die Nationalmannschaft über weite Strecken. ( Einzelkritik: Diese DFB-Stars bekommen eine 5 )

Und in der Frühphase der Partie sah es sogar so aus, als könnte Deutschland den Gegner rasch knacken. Die hochstehenden Flügelläufer Joshua Kimmich und Robin Gosens unternahmen einige Sprints hinter die letzte Linie der Ungarn und wurden mit langen Vertikalbällen angespielt. Zudem suchten Serge Gnabry und Kai Havertz regelmäßig mit Erfolg die Lücken in der ungarischen Fünferkette.