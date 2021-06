Wrestling / Bodybuilding: Melissa Coates stirbt mit 50

Melissa Coates trat bei WWE Backlash 2005 auf

Einen Vertrag bei WWE bekam Coates nie, sie verblieb in den Independent-Ligen, wo sie zuletzt eine regelmäßige Rolle als im Flaschengeist-Look auftretende "Super Genie" an der Seite des früheren ECW- und WWE-Stars Sabu hatte.

Im vergangenen Jahr erlitt Coates schwere gesundheitliche Probleme, wegen Blutgerinnseln musste ihr linkes Bein teilamputiert werden. Sie lag monatelang im Krankenhaus und geriet auch in finanzielle Not. An einer Spendenkampagne, um ihr zu helfen, ihre Arztrechnungen zu bezahlen, beteiligten sich unter anderem die Wrestling-Legenden Mick Foley und Jake "The Snake" Roberts sowie Impact-Geschäftsführer Scott D'Amore.