Copa América: Brasilien sichert sich gegen Kolumbien den Gruppensieg

In einer hitzigen Partie macht der fünfmalige Weltmeister Brasilien bei der Copa América den Gruppensieg gegen Kolumbien in der zehnten Minute der Nachspielzeit klar.

Der Gastgeber setzte sich mit 2:1 (0:1) gegen Kolumbien durch, den Siegtreffer erzielte Real Madrids Mittelfeldmotor Casemiro erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit - per Kopf nach einer Ecke von Superstar Neymar.

Zuvor hatte im Estadio Nilton Santos von Rio de Janeiro Liverpools Torjäger Roberto Firmino (78.) ebenfalls per Kopf die frühe Führung der Cafeteros durch Luis Diaz (10.) egalisiert. In der Entstehung des Ausgleichs war der Ball jedoch vom argentinischen Schiedsrichter Nestor Pitana (46), der das WM-Finale 2018 gepfiffen hatte, abgeprallt, was minutenlange Proteste der Kolumbianer nach sich zog und damit erst die lange Nachspielzeit möglich machte.