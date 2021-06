Benzema und Ronaldo gratulieren sich zu EM-Doppelpacks

Ronaldo (36) und Benzema (33) waren beide 2009 zu Real Madrid gekommen, wo sie gemeinsam viermal die Champions League gewannen. Mittlerweile spielt Ronaldo seit 2018 bei Juventus Turin, während Benzema weiter in Madrid weilt. Erst vor dem EM-Turnier war Benzema in die französische Nationalmannschaft zurückgekehrt, nachdem er 2015 wegen einer angeblichen Verwicklung in einen Erpressungsskandal verbannt worden war.