Rubiales über Enrique: "Er kann so lange bleiben, wie er will"

Nach dem abgewendeten EM-Aus hat Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales in höchsten Tönen von Nationaltrainer Luis Enrique geschwärmt. "Er ist ein großartiger Anführer, wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Wir können von Glück reden, einen solchen Trainer zu haben. Er kann hier so lange bleiben, wie er will", sagte der RFEF-Chef nach dem 5:0 (2:0) im Gruppenfinale gegen die Slowakei am Mittwoch.