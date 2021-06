EM 2021: Leon Goretzka zeigt Ungarn-Block nach Regenbogen-Debatte ein Herz

Beim Spiel Deutschland vs. Ungarn herrscht aufgrund der Regenbogen-Debatte eine angespannte Stimmung. Leon Goretzka nutzt seinen Torjubel für ein besonderes Zeichen.

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn stand ganz unter dem Eindruck der Regenbogen-Debatte. Weil die Anfrage des Münchner Oberbürgermeisters, die Allianz Arena in Regenbogen-Farben beleuchten zu dürfen, von der UEFA abgelehnt wurde, behalf man sich anders.

Das Windrad neben der Arena wurde beleuchtet, bunte Fähnchen an die Fans im Stadion verteilt, andere deutsche Stadien erstrahlten während der Partie in kunterbunten Farben. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Bei dem mitunter aggressiven ungarischen Fanblock kamen diese Gesten weniger gut an. Noch vor dem Anpfiff waren im Stadien unter anderem Gesänge wie "Deutschland, Deutschland, homosexuell" zu hören.

Auch nach der Partie setzte Goretzka ein Statement. Via Twitter schrieb er zu einem Jubelfoto von sich: "Spread Love" - Verbreitet Liebe. Dazu postete er ein Regenbogenfahnen-Emoji.

Torhüter Manuel Neuer, der erneut diese Regenbogen-Kapitänsbinde trug, hielt diese in den Interviews nach der Partie demonstrativ in die Kamera und setzte so ebenfalls noch einmal ein klares Zeichen. (Tabellen der EM)