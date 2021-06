EM 2021: Jamal Musiala bricht DFB-Altersrekord von Lukas Podolski

Löw lobt Rekord-Youngster Musiala

Und was für eins! Auch wenn Musiala inklusive Nachspielzeit nur etwa zwölf Minute ran durfte, war er in dieser Zeit einer der auffälligsten deutschen Akteure. Mit einem starken Dribbling im Strafraum hatte er auch entscheidenden Anteil am Ausgleich von Leon Goretzka in der 84. Minute - zwei Minuten nach seiner Einwechslung.