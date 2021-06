Ronaldo stellt Ali Daeis Tor-Weltrekord ein

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (36) hat den Tor-Weltrekord des früheren Bundesliga-Profis Ali Daei egalisiert. Durch seine Länderspieltreffer 108 und 109 gegen Weltmeister Frankreich zum Abschluss der EM-Gruppenphase stellte der fünfmalige Weltfußballer am Mittwoch die Bestmarke des Iraners ein, der in der Bundesliga für Bayern München, Arminia Bielefeld und Hertha BSC gespielt hatte. Durch die Tore in seinem 178. Länderspiel kommt Ronaldo nun auf fünf Turniertreffer.