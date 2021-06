Cristiano Ronaldo: Klose-Rekord übertroffen - 21. Tor bei WM oder EM

Durch zwei Tore auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Frankreich hat der Fußball-Superstar und Kapitän Portugals mit nun 109 Treffern in 178 Länderspielen die seit 2006 ewig erscheinende Bestmarke von Ali Daei egalisiert.

Der frühere Bundesliga-Profi ( FC Bayern , Arminia Bielefeld und Hertha BSC) hatte in 149 Länderspielen genauso oft genetzt.

Ronaldo hängt Klose ab

Zudem war Ronaldo, der nun auf fünf Turniertreffer kommt, zum nunmehr 21. Mal bei einer Welt- oder Europameisterschaft erfolgreich und ist jetzt alleiniger Rekordhalter vor Miroslav Klose, der in beiden Wettbewerben 19 Mal genetzt hatte. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

In der europäischen Torjägerliste bei Großturnieren folgen mit Gerd Müller (18) und Jürgen Klinsmann (16) gleich zwei weitere Deutsche. ( NEWS: Alles zum DFB-Team )

In der ewigen EM-Torjägerliste baute CR7 seine Führung ebenso aus, wo er nun auf 14 Tore kommt. Zweiter ist weiterhin Frankreichs Ikone Michel Platini (9), der sämtliche Tore bei der Heim-EM 1984 erzielt hatte.

Ronaldo: Rekorde ohne Ende

Erst am Samstag im zweiten EM-Gruppenspiel bei der 2:4-Niederlage gegen Deutschland hatte Ronaldo zum wiederholten Mal Geschichte geschrieben: Der Goalgetter von Juventus Turin, unlängst zum ersten Spieler in der EM-Geschichte aufgestiegen, der nunmehr an insgesamt fünf Turnieren teilnahm (2004, 2008, 2012, 2016 und 2020), schraubte hier bereits seine Bilanz als alleiniger EM-Rekordtorschütze auf zwölf Treffer, die er nun abermals toppte.