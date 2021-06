Nach Krimi: Flensburg zieht zunächst wieder an Kiel vorbei

Die Meisterschaftsentscheidung wird in jedem Fall am letzten Spieltag am Sonntag fallen. Dann hat Kiel bei den Rhein-Neckar Löwen die deutlich härtere Nuss zu knacken als die SG, die Balingen-Weilstetten empfängt. Die HBW machte am Mittwoch durch das 30:26 (16:12) gegen Hannover-Burgdorf den Klassenerhalt perfekt.