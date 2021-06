Forsberg zerstört Lewandowskis Hoffnungen: Schweden wirft Polen raus

Die Schweden waren durch die Ergebnisse an den Tagen zuvor bereits auf der Couch in die Runde der letzten 16 Mannschaft eingezogen - und sicherten sich durch den zweiten Turniersieg auch noch Platz eins in der Gruppe. Im Achtelfinale geht es für die Skandinavier am Dienstag (18.00 Uhr) in Glasgow gegen einen der besten Gruppendritten.