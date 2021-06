Wellbrock-Rivale Gregorio Paltrinieri hat Pfeiffersches Drüsenfieber

Gregorio Paltrinieri ist an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Gregorio Paltrinieri, der vermeintlich größte Olympia-Rivale von Deutschlands Top-Schwimmer Florian Wellbrock (Magdeburg), ist einen Monat vor der Eröffnungsfeier in Tokio (23. Juli bis 8. August) an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Das teilte der italienische Schwimmverband (FIN) am Mittwoch mit.