Nach 81 Sekunden: Schwede Emil Forsberg erzielt zweitschnellstes EM-Tor

Die Liste der schnellsten Tore bei EM-Endrunden:

1. Dmitri Kiritschenko (Russland) 1:07 Minuten (am 20. Juni 2004, im Vorrundenspiel gegen Griechenland)

2. Emil Forsberg (Schweden) 1:21 Sekunden (am 23. Juni 2021 im Vorrundenspiel gegen Polen)

3. Yussuf Poulsen (Dänemark) 1:39 Minuten (am 17. Juni 2021 im Vorrundenspiel gegen Belgien)

4. Robert Lewandowski (Polen) 1:40 Minuten (am 30. Juni 2016 im Viertelfinale gegen Portugal)

5. Robbie Brady (Irland) - 2:00 Minuten (am 26. Juni 2016 im Achtelfinale Frankreich gegen Irland)

6. Sergej Aleinikow (UdSSR) - 2:07 Minuten (am 18. Juni 1988 im Vorrundenspiel England gegen die Sowjetunion)

7. Petr Jiracek (Tschechien) - 2:14 Minuten am 12. Juni 2012 im Vorrundenspiel gegen Griechenland)

7. Alan Shearer (England) - 2:14 Minuten am 26. Juni 1996 im Halbfinale Deutschland gegen England)

9. Michael Owen (England) - 2:25 Minuten am 24. Juni 2004 im Viertelfinale England gegen Portugal)

10. Christo Stoitschkow (Bulgarien) - 2:27 Minuten am 13. Juni 1996 im im Vorrundenspiel gegen Rumänien)