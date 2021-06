Vertrag bis 2022: Boateng-Rückkehr zur Hertha ist perfekt

"Hertha BSC ist nicht irgendein Klub für mich. Ich bin hier, um etwas zurückzugeben. Ich bin in all den Jahren viel rumgekommen und habe viel lernen können, aber all das, meine ganze Karriere, habe ich diesem Verein zu verdanken. Das habe ich nie vergessen, Hertha war immer in meinem Herzen", sagte Boateng zu seiner Rückkehr.