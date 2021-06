EM 2021, Achtelfinale: Das sind die Paarungen

Deutschland will Achtelfinale perfekt machen

Auch die deutsche Nationalmannschaft will am Mittwochabend den Einzug ins EM-Achtelfinale perfekt machen.

Vier mögliche Gegner der DFB-Elf

Als Gruppensieger würde das DFB-Team im Achtelfinale am 28. Juni in Bukarest auf die Schweiz (Dritter Gruppe A) oder die Ukraine (Dritter Gruppe C) treffen.

Schließt Deutschland die Gruppe F auf Platz zwei ab, kommt es direkt zu einem hochkarätigen Duell im Achtelfinale. Gegner wäre England, der Sieger aus Gruppe D. Das Duell würde am 29. Juni im Wembley Stadion in London ausgetragen werden.

Namhaft sind die möglichen Gegner auch, wenn die DFB-Auswahl ihre Gruppe Platz drei abschließt. In dieser Konstellation würde Löws Truppe entweder in Sevilla auf Belgien oder in Budapest auf die Niederlande treffen. Die Partie würde am 27. Juni stattfinden.