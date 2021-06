GFL: New Yorker Lions Braunschweig - Dresden Monarchs LIVE im TV & Stream

Am Samstag ist wieder GFL-Zeit auf SPORT1! Die New Yorker Lions Braunschweig empfangen die Dresden Monarchs. SPORT1 überträgt die Partie LIVE.

Am 4. Spieltag der German Football League (GFL) kommt es in der Nord-Gruppe zum Aufeinandertreffen der New Yorker Lions Braunschweig und der Dresden Monarchs im Eintracht-Stadion. (GFL, 4. Spieltag: New Yorker Lions Braunschweig - Dresden Monarchs am Samstag ab 16.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)