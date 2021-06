Cavendish spürt keinen Druck bei Tour-Rückkehr

Der 30-malige Tour-Etappensieger Mark Cavendish setzt sich bei seiner Rückkehr zur Frankreich-Rundfahrt nicht unter Druck. Er werde alles für einen Etappensieg geben, sagte der Sprinter vom Team Deceuninck-Quick Step am Mittwoch in Brest, "aber ich weiß, wie hart es ist, eine Etappe zu gewinnen. Wenn ich nicht gut genug sein sollte, dann ist das eben so."