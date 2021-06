Formel 1: Mercedes-Wackelflügel - Red-Bull-Retourkutsche durch Helmut Marko

Red Bull ist gerade auf dem Höhenflug in der Formel-1-WM.

Nach seinem Sieg beim vergangenen Rennen in Le Castellet führt der niederländische "Mozart der Königsklasse", Max Verstappen (23), mit zwölf Punkten Vorsprung auf Mercedes-Superstar Lewis Hamilton (36) die Fahrerwertung an.

In der Konstrukteurswertung haben die Österreicher ebenfalls den Hut auf. Hier haben sie 37 Zähler mehr auf dem Konto als der Seriensieger der vergangenen sieben Jahre, Mercedes. (Die Fahrer der Formel 1)

Allein: Auf die faule Haut legen kommt nicht in Frage. Vor den beiden Rennen in Spielberg will Red Bull weiter Druck machen, auf und neben der Strecke. Besonders bei den flexiblen Vorderflügeln von Mercedes lassen die Herausforderer nicht locker.