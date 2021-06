Dänen-Kapitän Simon Kjaer pausiert im Training

Der dänische Kapitän Simon Kjaer hat vor dem Achtelfinale gegen Wales eine Trainingspause einlegen müssen. Während der Einheit seiner Teamkollegen in Helsingör lag der 32-Jährige eine Dreiviertelstunde auf einer Massagebank am Spielfeldrand und wurde von Physiotherapeut Benno Pedersen an der linken Wade behandelt. Ob Kjaers Einsatz am Samstag (18 Uhr) gefährdet ist, blieb zunächst unklar.