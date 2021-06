Franco Foda plädiert für Verlegung des Achtelfinales in London

Geschichte geschrieben: Österreich-Coach stößt mit Cola an

Franco Foda würde sich wünschen, dass das Achtelfinale in London verlegt wird. Es wäre "der Wahnsinn, wenn unsere Fans nicht dabei sein könnten".

Der österreichische Nationaltrainer Franco Foda hat sich aufgrund der strengen Einreisebestimmungen in Großbritannien für eine Verlegung des EM-Achtelfinales in London ausgesprochen.

"Es wäre ja der Wahnsinn, wenn unsere Fans nicht dabei sein könnten", sagte der Deutsche vor dem Duell gegen Italien am Samstag (EM 2021: Achtelfinale Italien - Österreich am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) der Kleinen Zeitung: "Da hat es für mich keinen Sinn, in London zu spielen."