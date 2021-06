Oranje-Kapitän Wijnaldum trägt "OneLove"-Binde in Budapest

Der niederländische Nationalspieler Georginio Wijnaldum wird beim Achtelfinale in Budapest am Sonntag eine "spezielle OneLove-Kapitänsbinde" tragen.

Der niederländische Nationalspieler Georginio Wijnaldum wird beim EM-Achtelfinale in Budapest am Sonntag (18.00 Uhr) eine "spezielle OneLove-Kapitänsbinde" tragen. Das teilte der niederländische Fußballverband KNVB am Mittwoch mit und betonte, "für Zusammenhalt und damit gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" zu sein.