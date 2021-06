UEFA verteidigt Regenbogen-Entscheidung - und erstrahlt auf Twitter bunt

Die UEFA hat ihre umstrittene Entscheidung in der Regenbogen-Frage verteidigt, ist den Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Mittwoch ihre äußerst umstrittene Entscheidung in der Regenbogen-Frage verteidigt, ist den zahlreichen Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen. "Die UEFA ist stolz darauf, heute die Farben des Regenbogens zu tragen", schrieb der Verband, der sein Logo mit den sechs Farben angereichert hatte, auf Twitter.

Am Dienstag hatte die UEFA erklärt, dass die Münchner Arena während des letzten Vorrundenspiels der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf.