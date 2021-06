UEFA reagiert auf Kritik nach Regenbogen-Entscheidung bei Allianz Arena

Die UEFA meldet sich nach der heftigen Kritik auf die Entscheidung in der Stadion-Frage zu Wort. Der Verband präsentiert sich selbst in Regenbogenfarben.

Am Dienstag hat die UEFA entschieden, die Münchner EM-Arena beim Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwochabend ( EM 2021: Deutschland - Ungarn, ab 21 Uhr im LIVETICKER) nicht in Regenbogenfarben leuchten zu lassen und den Münchner Antrag abzulehnen.

Anschließend wurde der UEFA unter anderem vorgeworfen, dass sie "jegliche Glaubwürdigkeit verloren" hat (Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth), ein "beschämendes" Verhalten an den Tag legt (Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter), einen "befremdlichen Umgang mit Werten" pflegt (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland) und ein "falsches Signal" sendet (Außenminister Heiko Maas).

Am Mittwoch hat die UEFA nun ihre äußerst umstrittene Entscheidung in der Regenbogen-Frage verteidigt, ist den zahlreichen Kritikern aber gleichzeitig optisch entgegengekommen. Denn auf den sozialen Kanälen und der Website reicherte die UEFA ihr Logo überraschend in den Regenbogenfarben an und postete ein Statement.