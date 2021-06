SC Freiburg gibt Amir Abrashi endgültig ab

Wie die Breisgauer mitteilten, wechselt der 31-Jährige fest zu seinem früheren Verein Grashopper Zürich. Der albanische Nationalspieler spielte bereits im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis in der Schweizer Super League für den FC Basel, nachdem er in der Hinrunde in Freiburg seinen Stammplatz verloren hatte.