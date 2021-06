Motorrad-WM: Grand Prix in Japan gestrichen

Die Motorrad-WM macht in diesem Jahr nicht in Japan Halt.

Die Motorrad-WM macht in diesem Jahr nicht in Japan Halt. Der ursprünglich für den 3. Oktober geplante Grand Prix in Motegi wurde wegen der durch die Corona-Pandemie entstandenen "Reisekomplikationen und logistischen Einschränkungen" gestrichen. Das gaben der Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und der WM-Vermarkter Dorna am Mittwoch bekannt.