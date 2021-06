PENNY DEL: Parker Tuomie von den Eisbären Berlin wegen Dopings gesperrt

Die Sperre des 25-Jährigen trat rückwirkend am 7. Juni in Kraft. Durch das Urteil ist der Angreifer bis zum 15. August vom Mannschaftstraining und bis zum 7. September vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Somit wird Tuomie den Berlinern in der Vorbereitung und den bis zu diesem Zeitpunkt terminierten Partien in der Champions League fehlen. Zum Saisonstart der DEL zwei Tage nach Ablauf der Sperre ist Tuomie wieder spielberechtigt.