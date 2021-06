EM 2021: Slowakei - Spanien 0:5 - Iberer ballern sich ins Achtelfinale

Das Team von Luis Enrique sicherte sich in der Gruppe E auf Platz zwei hinter Schweden, das durch ein 3:2-Sieg gegen Polen auf Platz den Gruppensieg perfekt machte. Der dreimalige Europameister vermied nach zwei enttäuschenden Unentschieden zum Start das erste Vorrunden-Aus bei einer EM seit 2004.

EM 2021: Slapstick-Eigentor leitet Spanien-Sieg ein

Im Achtelfinale treffen die Spanier am Montag in Kopenhagen auf Vizeweltmeister Kroatien. Es war das erste Mal überhaupt, dass Spanien in einem EM-Spiel fünf Tore erzielte.