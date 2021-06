EM 2021: Schweden - Polen 3:2, tragisches Aus für Lewandowski

Lewandowski warf zwar beim 2:3 (0:1) in der entscheidenden Partie alles rein, die beiden Treffer des Superstars vom FC Bayern München im zweiten Durchgang (61./84.) reichten der polnischen Nationalmannschaft allerdings nicht, um das bittere Vorrundenaus bei der EM zu verhindern. In Gruppe E belegte Polen nach einer völlig enttäuschenden EM-Gruppenphase mit nur einem Punkt den letzten Platz. (Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

Schweden Erster vor Spanien, Polen raus

"Emil macht bei uns den Unterschied. Es ist eine fantastische Sache, dass wir die Gruppe gewonnen haben. Jetzt haben wir ein paar Tage mehr Pause", sagte Schwedens Trainer Janne Andersson. Im Achtelfinale geht es für die Skandinavier am Dienstag (18 Uhr) in Glasgow gegen einen der besten Gruppendritten.

Zweimal Latte! Lewandowski verzweifelt

Bayern-Knipser Lewandowski hatte die Hoffnung seiner Polen mit beiden Treffern noch am Leben gehalten - und war am Ende doch der tragische Held.

Der Stürmerstar des FC Bayern, der in der Bundesliga mit 41 Saisontoren den ewigen Rekord von Gerd Müller geknackt hatte, verzweifelte in der ersten Halbzeit vor dem Kasten.

In der 17. Minute köpfte der 32-Jährige den Ball nach einer Ecke erst per Aufsetzer an die Latte - und auch den Abpraller setzte die Tormaschine wieder per Kopf an den Querbalken!