FC Bayern, Poker um Goretzka: Berater von Neuer mischt mit

Leon Goretzka will beim FC Bayern verlängern. Hinter den Kulissen hat sich ein neues Berater-Gespann geformt, um den Star des FC Bayern bestmöglich beraten zu können.

Bis in die Haarspitzen sei er motiviert, hatte Leon Goretzka am Montag verkündet.

Mehr ginge da fast nicht mehr. Gemeint war seine Vorfreude auf das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwochabend (EM 2021: Deutschland - Ungarn ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dann wird der 26 Jahre alte Mittelfeld-Allrounder entweder Ilkay Gündogan im Zentrum oder Thomas Müller in der Offensive ersetzen und nach seinem überstandenen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erstmals wieder in der Startelf stehen.