Strenge Regeln für Besucher der Olympischen Spiele in Tokio

Die Olympischen Spiele finden in Tokio statt © Imago

Bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer soll es nicht zu Feier-Bildern wie bei der Fußball-EM kommen.

Jubelnde Fans in inniger Umarmung, singende Anhänger auf den Tribünen: Nach 15 Monaten Pandemie sind die Bilder, die von der Fußball-EM um die Welt gehen, gewöhnungsbedürftig. Bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) wird es sie nicht geben. "In Europa sind die Stadien voller Feierlichkeiten", sagte Seiko Hashimoto, Chefin des Organisationskomitees der Sommerspiele: "Leider können wir das nicht tun."