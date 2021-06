Zum Abschluss: Hartung wünscht sich "Highlight" in Tokio

Max Hartung möchte in Tokio einen guten Abschluss finden © AFP/SID/VANO SHLAMOV

Säbelfechter Max Hartung wird seine Karriere nach den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) wie geplant beenden - mit einem Jahr Verspätung. "Ich hoffe, in Tokio ein Highlight und einen guten Abschluss zu finden. Das wird dann wohl mein letztes großes Turnier sein", sagte der 31-Jährige aus Dormagen dem SID am Rande der Einkleidungs-Roadshow des DOSB in Köln.