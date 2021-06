Ungarns Kapitän Szalai bleibt in Mainz

Szalai (33), der in den EM-Spielen gegen Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) jeweils in der Startelf stand, sagte: "Ich freue mich auf ein weiteres Jahr beim FSV, besonders nach unserer unglaublichen Rückrunde. Nun möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir uns in der kommenden Bundesliga-Saison vom ersten Spieltag an so präsentieren, wie die 05-Fans ihren Verein kennen und lieben."