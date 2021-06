FC Arsenal: Jack Wilshere kritisiert Personalentscheidung von Per Mertesacker

Jack Wilshere (l.) und Per Mertesacker spielten zusammen für Arsenal © Imago

Eine Personalentscheidung beim FC Arsenal sorgt bei Ex-Spieler Jack Wilshere für Unverständnis. Die Kritik richtet sich auch indirekt gegen Per Mertesacker.

Die Entscheidung des Klubs, Vereinslegende Steve Bould zu entlassen und die 33-jährige Zusammenarbeit zu beenden, kommt nicht überall gut an.

2019 wurde Bould Chef der U23-Mannschaft. Nach einer enttäuschenden Saison, in der die U23-Mannschaft fast aus der Premier League 2 abgestiegen wäre, wurde der 58-Jährige nun entlassen.

Wilshere kritisiert Entlassung von Vereinslegende

Der ehemalige Arsenal-Mittelfeldspieler Jack Wilshere reagierte erbost in den sozialen Medien und stellte die Frage, warum sich der Verein von einem "richtigen Arsenal-Mann" getrennt habe.

Auf Twitter schrieb er: "Kann es nicht glauben. Ein weiterer richtiger Arsenal-Mann ist weg! Was ist hier los? Was für ein Trainer und was für ein Typ... Alles Gute, Boulder."