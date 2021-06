Call of Duty: Atlanta FaZe gewinnen Stage 4 Major

Das vorletzte Major der laufenden Call of Duty League endete in einem spannenden Schlagabtausch zwischen Atlanta FaZe und Dallas Empire, das sich über 9 Runden zog.

Ein Stückweit Normalität kehrte in die COD League ein, als das vierte Großturnier in dieser Saison wieder als LAN Event abgehalten wurde. Auch schon Normalität, dass erneut das Team aus Atlanta zum Ende einer Phase an der Spitze steht. Insgesamt haben aBeZy, Cellium, Simp, Arcitys und Ersatzspieler Sib nämlich schon drei Majors gewonnen, weswegen sie auch in der letzten Phase 5 als haushoher Favorit gehandelt werden. Einzig in Stage 2 patzte das wohl beste Call of Duty Team der Welt und überließ Toronto Ultra Platz 1.