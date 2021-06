Regenbogen-Entscheidung: Auch Außenminister Maas kritisiert die UEFA

Auch Außenminister Heiko Maas hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) für ihre Entscheidung in der Regenbogen-Frage kritisiert.

Frankfurt am Main (SID) - Auch Außenminister Heiko Maas hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) für ihre Entscheidung in der Regenbogen-Frage kritisiert. "Es stimmt, auf dem Fußballplatz geht's nicht um Politik. Es geht um Menschen, um Fairness, um Toleranz. Deshalb sendet die @UEFA das falsche Signal", schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch auf Twitter: "Aber man kann heute ja zum Glück trotzdem Farbe bekennen - im Stadion und außerhalb."