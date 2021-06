Fast & Furious Crossover: Tuna, No Crust und Dodge Charger

In Rocket League kann nun auch mit Dominic Torettos 1970 Dodge Charger auf Torejagd gegangen werden © Epic Games

Das Fast & Furious-Pack wird mit dem Tuna, No Crust-Spielertitel und dem legendären Dodge Charger komplettiert. Was hat es mit dem merkwürdigen Spielertitel auf sich?

Thunfisch, ohne Kruste

Der Dodge Charger kann entweder als Teil des Fast & Furious-Packs (2400 Credits, umgerechnet ca. 20 Euro) oder als Einzelteil (1000 Credits, umgerechnet ca. 8 Euro) erworben werden. Das Interessante am Dodge Charger ist seine Hitbox. Aufgrund seiner Länge hat das neue Auto eine Dominus-Hitbox bekommen, die eine der besseren Hitboxes im Spiel ist. Der Dodge ist also das perfekte Auto für Rettungstaten in allerletzter Sekunde.