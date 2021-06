EM 2021: die Demokratie siegt um Ungarn und Co. - Kolumne von Alex Steudel

Die Nationen, in denen seit Jahren Möchtegern- oder echte Diktatoren ein Powerplay gegen Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit aufziehen, sind alle Letzter. Es ist, als wäre es ein Zeichen von oben.

Verhalten der Ungarn ist schade

Nehmen wir die Ungarn, heute unsere Gegner. Präsident Viktor Orbán hat Justiz, Verfassungsgericht, kritische Medien, die Universitäten, die Bürokratie, Künstler und Intellektuelle quasi ausgeschaltet und das Wahlrecht zu seinen Gunsten geändert. Schwule werden in Ungarn per Gesetz mit Pädophilen gleichgesetzt. In Datenbanken der Regierung sollen künftig ihre Wohnadressen abgefragt werden können. (Überraschende Wende bei Orbán)