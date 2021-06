Müller von Einzug ins Achtelfinale überzeugt

Thomas Müller glaubt fest an den Einzug des deutschen Fußball-Nationalteams ins EM-Achtelfinale, auch wenn er gegen Ungarn ausfallen sollte.

Thomas Müller glaubt fest an den Einzug der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ins EM-Achtelfinale, auch wenn er im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ausfallen sollte. "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um da auch zu überzeugen. Mit eurer Unterstützung packen wir das", sagte Müller bei Instagram an die Fans gerichtet.