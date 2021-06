NBA: Phoenix Suns besiegen Los Angeles Clippers erneut

Die Phoenix Suns bauen die Führung in den NBA-Playoffs aus. Bei den Clippers patzt ein Superstar und ermöglicht so das spektakuläre Ende.

Clippers-Coach schützt George

Phoenix hatte sich im Viertelfinale glatt mit 4:0 gegen die Denver Nuggets um MVP Nikola Jokic durchgesetzt und war zum ersten Mal seit elf Jahren in die Vorschlussrunde eingezogen.

Möglich wurde der nächste Sieg aber nur, weil Clippers-Superstar Paul George in der entscheidenden Phase patzte. "Das ist Teil des Spiels. Ohne ihn wären wir gar nicht in diesem Spiel gewesen", nahm Trainer Tyronn Lue seinen Spieler in Schutz. (NBA-Playoffs: Alle Spiele und Ergebnisse)