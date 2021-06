Lothar Matthäus: Thomas Müller ist "nicht eins zu eins zu ersetzen"

Lothar Matthäus sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft keinen gleichwertigen Vertreter von Thomas Müller. Die Legende warnt.

Matthäus denkt an Sané und Werner als Müller-Ersatz

Matthäus sieht sportlich aber genügend "gute Spieler" als möglichen Ersatz. "Ich denke da vor allem an Timo Werner und an Leroy Sané. Und ich gehe auch davon aus, dass eine dieser beiden Spieler den Platz von Thomas Müller einnehmen wird", sagte er. (Müller-Ausfall? So stehen die Chancen für Sané)