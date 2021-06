Kroatien: Luka Modric zaubert wieder und überragt gegen Schottland

"Niemand weiß, wie Luka es schafft, weiterhin so zu spielen. Man würde erwarten, dass er nachlässt, dass er an Energie verliert, aber er ist immer noch die Kraft, die das ganze Team antreibt. Er gibt nicht auf. Ich bin sehr stolz, so einen Spieler in unserem Team zu haben", sagte Zlatko Dalic und lobte auch das "exzellente Tor" des früheren Weltfußballers, das ihn an Modrics tollen Distanzschuss beim 3:0 gegen Argentinien in der WM-Vorrunde 2018 erinnerte.