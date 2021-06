WWE NXT: Neue Gruppierung Diamond Mine enthüllt sich

Nach wochenlangem Rätselraten, was es mit der geheimnisvollen "Diamond Mine" auf sich hat, hat WWE das Geheimnis gelüftet.

Bei der Dienstagsshow NXT debütierte die neue Gruppierung, die in den vergangenen Wochen mit diversen Videoclips aus einer MMA-Trainingshalle angekündigt worden war, ohne ihre Mitglieder zu enthüllen.

Diamond Mine debütiert attackiert Kushida

O'Reilly wurde anschließend von seinem Erzfeind Adam Cole attackiert - dem ehemaligen Anführer der Undisputed Era -, um die Fehde mit Blick auf das Match beim TV-Special Great American Bash in zwei Wochen voranzutreiben.

Roderick Strong verbündet mit Malcolm Bivens, Tyler Rust und Hideki Suzuki

Bivens war in der Independent-Szene als Stokely Hathaway bekannt und war dort unter anderem Manager des bei AEW zum Topstar aufstrebenden MJF (Maxwell Jacob Friedman) , seit 2019 ist er bei NXT und begleitete dort unter anderem Babatunde (Commander Azeez), Jermaine Haley ( Bronson Reed ) und das Duo Indus Sher zum Ring - keine der Allianzen war jedoch von Dauer und Bivens suchte bis zuletzt noch seine Rolle.

Rust war schon eine Weile als Bivens' Schützling porträtiert worden, bislang aber als recht erfolgloser. Der 34-Jährige war als Ryan bzw. Rust Taylor jahrelang vor allem in der kalifornischen Independent-Szene aktiv, in der er sich zunehmende etabliert hatte. Im vergangenen Jahr war er auch Teilnehmer am renommierten 16 Carat Gold Tournament der deutschen WWE-Partnerliga wXw.