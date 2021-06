EM 2021 heute: Deutschland - Ungarn, Portugal - Frankreich LIVE im TV, Stream, Ticker

Das Finale in der Gruppe F hat es gewaltig in sich: Deutschland ist gegen Ungarn gefordert - aber auch Frankreichs Duell mit Portugal verspricht Brisanz.

EM 2021 heute LIVE: Die Entscheidungs-Spiele der Gruppe F im Überblick

Ein Unentschieden würde zwar für den Einzug in die K.o.-Runde genügen, doch mit einem weiteren Dreier soll die Chance auf den Gruppensieg und damit einen vermeintlich leichteren Gegner gewahrt werden. ( KONSTELLATIONEN: So kommt Deutschland weiter )

In diesem Fall würde es in Bukarest gegen einen Gruppendritten weitergehen. Als Zweiter reist das DFB-Team nach London zum Duell mit England. Als Gruppendritter bekommt man es mit dem Weltranglistenersten Belgien in Sevilla oder dem Erzrivalen Niederlande in Budapest zu tun.

EM: Das erwartet Löw vom Ungarn-Duell

Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo will sich im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich ein Beispiel an der DFB-Elf und Flügelspieler Robin Gosens nehmen.

Am vergangenen Samstag hatte Portugal in München sein zweiten Spiel in der Gruppe F in München 2:4 gegen die Deutschen verloren, während Gosens mit zwei Vorlagen und einem Tor zum Matchwinner avanciert war. "Sie wollten uns besiegen. Und wir müssen es ihnen gleichtun. Wir müssen es so sehr wollen wie Deutschland, um weiterzukommen", sagte Pepe.