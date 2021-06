EM 2021: So stehen Leroy Sanés Startelf-Chancen nachdem Ausfall Thomas Müllers

Bislang lief die EM an Leroy Sané vorbei. Der Flügelflitzer des FC Bayern spielte in den ersten beiden Partien gegen Frankreich und Portugal nur 19 Minuten. Beim jüngsten 4:2-Sieg gegen den Europameister brachte Joachim Löw den Dribbelkünstler sogar erst in der 87. Minute - als fünften Einwechselspieler!

Sané gilt als heißer Startelf-Kandidat

"Natürlich war Leroy enttäuscht, weil er nicht von Anfang an spielt", sagte der Bundestrainer am Dienstagabend auf SPORT1-Nachfrage. "Das geht aber auch anderen Spielern so." Weil Thomas Müller für das entscheidende dritte Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie sehr wahrscheinlich ausfallen wird, könnte Sané zu einem Startelf-Einsatz kommen.