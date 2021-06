HSV-Handballer nach fünf Jahren wieder erstklassig

Der HSV ist zurück in der Handball-Bundesliga © FIRO/FIRO/SID

Was Hamburgs Fußballern einfach nicht gelingen will, haben die Handballer geschafft: Der HSV ist nach fünf Jahren wieder erstklassig. Durch das 32:28 (17:14) im Nachholspiel am Dienstagabend gegen den ASV Hamm-Westfalen vor 2141 Zuschauern ist die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der 2. Handball-Bundesliga zu verdrängen.