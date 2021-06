EM 2021: Ein Borussia Mönchengladbach-Star ist der stille EM-Held des DFB

Der stille DFB-Held: Das macht Ginter so besonders

Vorne gefährlich hinten abgezockt

Zum Vergleich: In all seinen 263 Bundesliga-Einsätzen für Freiburg, Dortmund und Gladbach kommt Ginter auf 71 Flanken. In seinen bislang 42 Länderspielen sind es schon 67 (!) Hereingaben. Bei der Nationalmannschaft ist Ginter noch mehr ins Offensivspiel eingebunden.