EM 2021: Kroatien - Schottland 3:1, Modric-Traumtor bringt Achtelfinale

Der Star-Regisseur von Real Madrid markierte beim 3:1 (1:1) gegen Schottland sehenswert mit dem Außenrist ein Traumtor, später machte Perisic alles klar und bewahrte die bis dato enttäuschenden Kroaten in Gruppe D vor der Blamage. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

In einem unterhaltsamen Alles-oder-nichts-Spiel sicherten sich die Kroaten mit vier Punkten das Weiterkommen, die erneut tapfer kämpfenden Schotten haben am Ende der Gruppenphase nur einen Zähler auf dem Konto.

Modric und Perisic machen Kroatien froh

Nikola Vlasic (17.) hatte Kroatien früh in Führung gebracht, die Schotten glichen beim Heimspiel in Glasgow aber durch Celtic-Profi Callum McGregor (42.) noch vor der Pause aus.

In der 62. Minute schlug dann die große Stunde von Modric: Nach Vorlage von Mateo Kovacic drosch er aus rund 17 Metern den Ball per Direktabnahme in den Winkel.