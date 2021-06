EM 2021: Tschechien - England 0:1 - Sterling schießt Three Lions auf eins

Raheem Sterling erzielte in der 12. Minute den Goldenen Treffer. Es war der zweite Turniertreffer des Außenstürmers von Manchester City - und der zweite der weiterhin gegentorlosen Three Lions, die ihren Ruf als Minimalisten festigten. Die von Southgate in der Offensive veränderten Engländer überzeugten vor allem in der ersten Hälfte. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Sancho feiert EM-Debüt - Schick unauffällig

"Wir haben den Ball heute besser gehalten und die Lücken gut gefunden und das Ergebnis erzielt, das wir brauchten", erklärte Sterling nach dem Spiel. Ein Extralob gab es für seine Offensivmitspieler: "Saka und Grealish sind wirklich gut in die Lücken gekommen, haben sich gedreht und sind an den Ball gekommen, und es ist toll, Spieler um sich herum zu haben, die Tore machen können."

Maguire mit Comeback - Sterling nach 108 Sekunden an den Pfosten

Sterling per Kopf zur Führung

Tschechien setzte vor 22.500 Zuschauern - im Endspiel am 11. Juli an gleicher Stelle sollen es mehr als 60.000 sein - aber immer wieder Nadelstiche. Wie kurz nach der Kane-Chance, als Tomas Holes den englischen Schlussmann Jordan Pickford mit einem brachialen Weitschuss prüfte. In der 35. Minute strich ein Schuss von Tomas Soucek, der sein Geld bei West Ham United in der Premier League verdient, nur knapp am Tor vorbei.