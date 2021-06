Bad Homburg: Siegemund gewinnt deutsches Duell gegen Korpatsch

Siegemund erreicht in Bad Homburg das Viertelfinale © FIRO/FIRO/SID/ROB PRANGE

Laura Siegemund hat nach einem Sieg im deutschen Duell gegen Tamara Korpatsch als erste Spielerin das Viertelfinale in Bad Homburg erreicht.

Bad Homburg (SID) - Laura Siegemund hat nach einer langen Regenpause und einem Sieg im deutschen Duell gegen Tamara Korpatsch als erste Spielerin das Viertelfinale bei der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg erreicht. Die 33-Jährige aus Metzingen setzte sich nach ihrem schwachen Auftakt beim WTA-Turnier im hessischen Kurort nach 1:39 Stunden mit 6:2, 6:2 gegen die sieben Jahre jüngere Hamburgerin durch.

Siegemund, in Bad Homburg an Nummer acht gesetzt, trifft nun auf die als Nummer drei eingestufte US-Amerikanerin Jessica Pegula oder die Tschechin Katerina Siniakova. In der ersten Runde hatte sich die Schwäbin beim 2:6, 7:6, 6:1 gegen die Weltranglisten-362. Riya Bhatia aus Indien beinahe blamiert.