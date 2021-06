Anzeige

Tour de France: Jens Voigt gibt Buchmann bemerkenswerten Tipp Voigts bemerkenswerte Tour-Ansage

Jens Voigt nahm 17 Mal an der Tour de France teil © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

M. Habermeier

Die 108. Tour de France steht vor der Tür. Radsport-Veteran Jens Voigt spricht bei SPORT1 über seine Favoriten und die Rolle der deutschen Hoffnung Emanuel Buchmann.

3383 Kilometer von Brest nach Paris: Die Tour de France geht in ihre zweite Auflage unter Corona-Bedingungen - und stellt die Radsportler vor Herausforderungen. (SERVICE: Tour de France - die Etappen im Profil)

Die Strecke ist dieses Mal weniger auf die Bergspezialisten zugeschnitten, trotzdem bleiben der slowenische Vorjahressieger Tadej Pogacar und sein im vergangenen Jahr dramatisch düpierter Landsmann Primoz Roglic die großen Favoriten.

Anzeige

Die deutsche Radhoffnung Emanuel Buchmann, 2019 Vierter, sollte ursprünglich gar nicht starten, geht nun aber doch als Joker ins Rennen. (NEWS: Alles zum Radsport)

Was können Radsport-Fans von der diesjährigen Tour erwarten? Im Interview mit SPORT1 spricht der der deutsche Rekordstarter Jens Voigt über die Favoriten und die Chancen der deutschen Teilnehmer. Für Buchmann hat er dabei einen bemerkenswerten strategischen Tipp.

Tour de France: Pogacar und Roglic wieder Favorit

SPORT1: Herr Voigt, im vergangenen Jahr haben die beiden Slowenen Tadej Pogacar und Primoz Roglic den Tour-Sieg unter sich ausgemacht. Führt der Sieg auch diesmal nur über dieses Duo?

Voigt: Damit liegt man erst mal nicht falsch. Allerdings schickt die Mannschaft Ineos-Grenadiers auch eine sehr starke Mannschaft ins Rennen. Dieses Jahr steigt die Tour de France zum Original-Zeitpunkt, und da hat es Ineos-Grenadiers und davor die Mannschaft Sky immer geschafft, topfit zu sein. Dieses Jahr haben sie eine starke Truppe: Geraint Thomas, der Gewinner von 2018; Richard Carapaz, ein ganz junger und hungriger Fahrer, der schon den Giro gewonnen hat; dazu Tao Geoghegan Hart, ebenso Giro-Sieger - die haben also drei Spitzenfahrer, die jeweils schon eine große Landesrundfahrt gewonnen haben.

Die Strecke der Tour de France 2021 mit allen Etappen zum Durchklicken © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 1 - 📅 26. Juni - 198 km - BREST > LANDERNEAU © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 2 - 📅 27. Juni - 183.5 km - PERROS-GUIREC > MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 3 - 📅 28. Juni - 183 km - LORIENT > PONTIVY © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Anzeige Etappe 4 - 📅 29. Juni - 150.5 km - REDON > FOUGÈRES © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 5 - 📅 30. Juni - 27.2 km - CHANGÉ > LAVAL ESPACE MAYENNE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 6 - 📅 1. Juli - 161 km - TOURS > CHÂTEAUROUX © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 7 - 📅 2. Juli - 249.5 km - VIERZON > LE CREUSOT © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Anzeige Etappe 8 - 📅 3. Juli - 151 km - OYONNAX > LE GRAND-BORNAND © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 9 - 📅 4. Juli - 145 km - CLUSES > TIGNES © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 10 - 📅 6. Juli - 191 km - ALBERTVILLE > VALENCE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 11 - 📅 7. Juli - 199 km - SORGUES > MALAUCÈNE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Anzeige Etappe 12 - 📅 8. Juli - 159.5 km - SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX > NÎMES © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 13 - 📅 9. Juli - 220 km - NÎMES > CARCASSONNE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 14 - 📅 10. Juli - 184 km - CARCASSONNE > QUILLAN © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 15 - 📅 11. Juli - 191.5 km - CÉRET > ANDORRE-LA-VIEILLE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Anzeige Etappe 16 - 📅 13. Juli - 169 km - PAS DE LA CASE > SAINT-GAUDENS © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 17 - 📅 14. Juli - 178.5 km - MURET > SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 18 - 📅 15. Juli - 130 km - PAU > LUZ ARDIDEN © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 19 - 📅 16. Juli - 207 km - MOURENX > LIBOURNE © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Anzeige Etappe 20 - 📅 17. Juli - 30.8 km - LIBOURNE > SAINT-EMILION © Amaury Sport Organisation (A.S.O.) Etappe 21 - 📅 18. Juli - 108.5 km - CHATOU > PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

Voigt nennt Tour-Favoriten

SPORT1: Wird Ineos-Grenadines damit für Sie eine der großen Überraschungen?

Voigt: Wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, dann gab es drei große Rundfahrten, die allesamt Fahrer von Ineos-Grenadiers gewannen: Der Giro wurde von Egan Bernal gewonnen, die Tour de Suisse von Richard Carapaz und die Dauphiné von Richie Porte, Geraint Thomas war Dritter. Natürlich kann man sagen, dass da weder Primoz Roglic noch Tadej Pogacar am Start waren. Die beiden haben sich ganz schlau bei einer Mini-Rundfahrt - wie Pogacar in seiner Heimat - oder im Trainingslager vorbereitet. Das heißt, die werden schon fit sein. Aber keiner weiß, wie gut sie wirklich sind. Die sind seit einem Monat kein richtiges Radrennen mehr gefahren.

Im vergangenen Jahr übernahm Tadej Pogacar (M.) erst am vorletzten Tag das Gelbe Trikot von Primoz Roglic (l.)

Anzeige

Voigt: Die großen Favoriten sind sich alle ein bisschen aus dem Weg gegangen. Das ist auch verständlich. Wer will schon zur Tour kommen und eine Woche vorher bei der Tour de Suisse wie ein Schülerfahrer aussehen gegen die Mitfavoriten? So haben alle berechtigte Hoffnung auf den Sieg, weil sie eben seit Wochen und Monaten ungeschlagen sind. Dadurch ist es schwer zu sagen, wer wo steht. Die Tour startet sehr hügelig. Gleich am ersten Tag steht eine drei Kilometer lange, nicht ganz so steile Bergankunft an - nichts also für die Sprinter, aber auch nicht für die Bergfahrer. Das ist eher was für Julian Alaphilippe und Peter Sagan, die könnten da gewinnen. Am zweiten Tag fährt die Tour schon zweimal einen kurzen, aber sehr steilen Berg hoch - die Mur-de-Bretagne. Da müssen dann alle Klassement-Fahrer Farbe bekennen. Da kann man dann schon sehen, wer kann und wer kann nicht.

Das sagt Voigt über Cavendish

SPORT1: Roglic und Pogacar sind in diesem Jahr aber dennoch schon einmal gegeneinander angetreten - bei der Baskenland-Rundfahrt, die Roglic klar für sich entschied. Ein Fingerzeig für die Tour?

Voigt: Das Rennen war zu früh. Natürlich ist die Baskenland-Rundfahrt außerhalb der großen Länderrundfahrten eine der schwersten Rundfahrten. Aber dort geht es den ganzen Tag mit den Rhythmus brechenden Bergen auf und ab. Oft ist es auch sehr kalt und regnet. Das ist wirklich eine anspruchsvolle Rundfahrt, und wer die gewinnt, ist schon ein Guter. Aber wir reden hier von April, und die Tour ist Ende Juni und im Juli. Da liegen noch zwei Monate dazwischen, weshalb man da keinen wirklichen Vergleich ziehen kann.

SPORT1: Dazu startet auch Mark Cavendish wieder zur Großen Schleife. Was erwarten Sie von ihm?

Voigt: Jemand von seinem Kaliber, der so viele Etappen gewonnen hat und Weltmeister war, wenn der sagt, dass er bereit ist, dann sagt man nur: Gut, du bist dabei! Er selber muss ja wissen, wie gut er ist - mit seiner Erfahrung. Ich freue mich für ihn nach seinen schweren Jahren. Er hatte das Epstein-Bar-Virus, war immer wieder in Stürze involviert und musste sich zurückkämpfen. Aber jetzt ist er wieder auf dem richtigen Weg, und ich traue ihm einen Etappensieg zu.

Es war ein Paukenschlag. Am Freitag verkündete Sprint-Star Marcel Kittel seinen Rücktritt vom Profi-Radsport und sorgte damit für einen Schock bei den deutschen Radsportfans © Getty Images "Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasse-Niveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand", begründete Kittel seinen überraschenden Rücktritt © Getty Images Der 31-Jährige feierte in seiner Laufbahn insgesamt 89 Siege auf der Profitour. Besonders bei der Tour de France katapultierte er sich durch seine zahlreichen Erfolge ins öffentliche Rampenlicht. SPORT1 zeigt die deutschen Etappensieger bei der Tour de France © Getty Images PLATZ 14 - Kurt Stöpel (1932), Otto Weckerling (1937), Heinz Wengler (1937), Willi Oberbeck (1938), Jens Heppner (1998), Marcel Wüst (2000), Matthias Kessler (2006), Linus Gerdemann (2007), Marcus Burghardt (2008), Heinrich Haussler (2009), Simon Geschke (2015), John Degenkolb (2018, im Bild) je 1 Etappensieg © Getty Images Anzeige PLATZ 9 - Erich Bautz (1937), Rolf Wolfshohl (1967/1970), Klaus-Peter Thaler (1977/78), Rolf Gölz (1987/88), Jens Voigt (2001/2006, im Bild) je 2 Etappensiege © Getty Images PLATZ 8 – OLAF LUDWIG: Der gebürtige Geraer gewann zwischen 1990 und 1993 insgesamt drei Etappensiege bei der Tour de France. 1990 holte er zudem das Grüne Trikot. Zwei Jahre später gewann Ludwig sogar die prestigeträchtige Etappe auf dem Champs-Élysées © Getty Images PLATZ 7 – TONY MARTIN: Fünf Etappensiege bei der Tour de France konnte der Zeitfahr-Spezialist bisher einfahren, natürlich allesamt im Zeitfahren. In dieser Disziplin gewann er auch vier Mal den Weltmeister-Titel © Getty Images PLATZ 6 – DIETRICH THURAU: Der inzwischen 64-Jährige feierte gleich bei seiner ersten Tourteilnahme 1977 fünf Siege und trug auch 15 Tage lang das Gelbe Trikot. Am Ende gewann er das Trikot für den besten Jungprofi und belegte Rang fünf. 1979 gelang ihm noch ein weiterer Etappensieg, sodass für ihn sechs Erfolge bei der Tour zu Buche stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 5 – JAN ULLRICH: Der Tour-Sieger von 1997 gewann ein Jahr zuvor im Einzelzeitfahren seine erste Etappe bei der Tour de France. Ein Jahr später, bei seinem Gesamtsieg, holte Ullrich zwei Etappensiege. Insgesamt gewann er sieben Etappen bei der Frankreich-Rundfahrt © Getty Images PLATZ 4 – RUDI ALTIG: Die Rad-Legende holte insgesamt acht Etappensiege und gewann 1962 das Grüne Trikot. Altig war vor allem als Sprinter gefürchtet. 2016 verstarb Altig im Alter von 79 Jahren © Getty Images PLATZ 3 – ANDRÉ GREIPEL: Der bullige Sprinter mit dem Spitznamen "Gorilla" durfte elf Mal über einen Etappensieg bei der Tour jubeln und gehört zu dem elitären Kreis, der bei Giro, Tour und Vuelta jeweils mindestens einen Etappensieg vorweisen kann (wie auch Degenkolb) © Getty Images PLATZ 2 – ERIK ZABEL: Sechs Mal holte sich Zabel bei der Tour das Grüne Trikot - diesen Rekord übertraf 2019 Peter Sagan - und durfte insgesamt zwölf Mal auf dem obersten Treppchen stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 1 – MARCEL KITTEL: Sagenhafte 14 Etappensiege ersprintete sich Kittel bei der Tour und ist damit der erfolgreichste Deutsche beim größten Radrennen der Welt. 2013 und 2014 gewann er jeweils vier Etappen und trug sogar zwischenzeitlich einmal das Gelbe Trikot © Getty Images

Anzeige

Voigt über Buchmann: Lasst den armen Kerl in Ruhe

SPORT1: Auch Emmanuel Buchmann musste in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Stürze verkraften, wird nun aber doch überraschend bei der Tour starten. Was trauen Sie ihm zu, welche Bedeutung kann er für sein Team haben?

Voigt: Nachdem Lennard Kämma nicht dabei ist, ist das Team froh, dass Buchmann den Sturz beim Giro so gut verkraftet hat und er inzwischen wieder im Training steht und der Formaufbau vernünftig verlaufen ist. Die Medien sollten ihm keinen Druck wegen des Gesamtklassements machen. Lasst den armen Kerl einfach in Ruhe. Der war in Topform für den Giro. Er war einer der Wenigen, die in den großen Bergen mit Bernal in der ersten Gruppe mitfahren konnten. In diesem Jahr sollte er das Podium in meinen Augen gar nicht erst anvisieren, sondern bei einer Flachetappe mal ganz easy zehn Minuten verlieren (Wie Jens Voigt seinen eigenen Horror-Sturz bei der Tour de France erlebte).

SPORT1: Warum das denn?

Voigt: Dann ist er im Klassement nicht mehr gefährlich, und dann kann er ein oder zwei richtig gute Bergetappen gewinnen. Klassement halte ich nicht für möglich, da ja auch noch Peter Sagan mit im Team ist. Der braucht auch Hilfe für seine Sprints und das Grüne Trikot. Wenn ich wählen müsste zwischen einem relativ sicheren Grünen Trikot mit Peter Sagan oder eventuell Dritter oder Vierter im Klassement zu werden, sage ich: Nein, ich nehme das sichere Grüne Trikot.

Emanuel Buchmann trifft als Joker bei der Tour de France an

SPORT1: Es hat aus Ihrer Sicht also mehr Gewicht?

Voigt: Jeden Tag auf dem Podium, jeden Tag im Fernsehen, jeden Tag werden wir erwähnt, das ist wertvoller als ein relativ anonymer achter Platz im Gesamtklassement. Natürlich darf man das nicht falsch verstehen. Ich war niemals Achter, das ist eine gigantische Leistung. Aber ich weiß nicht mehr, wer letztes Jahr Achter war. Was ich weiß, das ist, wer das Grüne Trikot gewonnen hat. Da muss man als Sponsor und als Mannschaft dann abwägen: Wovon träume ich? Was ist realistisch? Und was kann ich mit dieser Mannschaft erreichen? Buchmann kann ganz sicher zwei großartige Bergetappen gewinnen, auch aus der Spitzengruppe heraus. Aber Klassement sollte er nicht anpeilen. Er sollte ganz entspannt in die erste Wochen gehen und sich keinen Stress bei den Zielankünften machen. Dann kann er in den Bergen seine Karten ausspielen. Das kann er und da würde er sich auch selber glücklicher machen. Nicht jeden Tag aufpassen, dass man keine Sekunden verliert. Lass den einfach mal jeden Tag ein, zwei Minuten verlieren. Aber wenn es in die Berge geht, dann ist Buchmann in der Spitzengruppe und macht die alle platt beim letzten Schlussanstieg.

Anzeige

Nicht-Nominierung von Ackermann? "Leben ist kein Ponyhof"

SPORT1: Weniger gut ist die aktuelle Stimmung bei Pascal Ackermann. Was denken Sie über die gegenseitigen Vorwürfe "Wortbruch" und "mangelnde Form" im Zusammenhang mit seiner Nicht-Nominierung für die Tour?

Voigt: Die Situation ist eigentlich sehr einfach - und das schon seit zwei Monaten. Aber stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitgeber sagt, Sie sollen die Tour-Berichterstattung machen und Sie liefern zwei Monate keinen Artikel ab. Wären Sie dann überrascht, wenn Ihr Chef sagt, dass Sie die Tour doch nicht machen? Wenn man als Sprinter keinen Sieg hat, muss einem selbst als Allererstem klar sein, dass man nicht dabei ist. Manchmal muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Das Leben ist kein Ponyhof, es ist leider nicht alles schön. Na klar ist das ein lieber Junge und ein toller Sportler und ein toller Mensch. Aber am Ende zählt, wer als Erstes über den weißen Strich fährt. Da hat Sagan ein paar mehr Siege eingefahren, und dann ist das nur logisch, dass er den Vorzug bekommt.

Er ist ein Schicksalsberg der Tour de France: Der legendäre Col du Tourmalet ist mit 2115 Metern der höchste Straßenpass der französischen Pyrenäen und gehört zu den Klassikern der großen Schleife. Seine Geschichte ist voller Dramen und Triumphe. 2019 wird er zum 83. Mal absolviert. SPORT1 blickt auf seine bewegte Geschichte zurück © Imago Dass Tourmalet übersetzt "schlechte Straße" bedeutet, ist bei den Bildern aus den Anfangsjahren keine Überraschung. 1910 ist der Berg erstmals Teil der Tour. Damals gibt es noch wilde Bären in diesem Gebiet. "Entdecker" Alphones Steines kommt bei der Erkundung des ersten Hochgebirgspasses des Rennens fast ums Leben © Getty Images Der spätere Gesamtsieger Octave Lapize ist der erste Gipfelstürmer, bezeichnet aber die Organisatoren nach der Etappe, die auch über den Col d'Aubisque führt, als Mörder © Imago Ein einmaliges Kapitel schreibt 1913 der Franzose Eugène Christophe (2.v.l.). Der französische Hoffnungsträger kommt als Zweiter der Gesamtwertung in die Pyrenäen. Er erstürmt den Tourmalet, auf der Abfahrt bricht ihm jedoch die Gabel © Getty Images Anzeige Weil damals fremde Hilfe verboten ist, marschiert Christophe 14 Kilometer zu Fuß ins Tal, findet eine Schmiede und bastelt sich eine neue Gabel. Weil der Sohn des Schmieds den Blasebalg bedient, gibt's eine einminütige Zeitstrafe. Insgesamt kostet ihn das Pech vier Stunden und den Sieg. Heute erinnert eine Plakette daran © Getty Images Neben L'Alpe d'Huez, Galibier und und Mont Ventoux ist der Tourmalet der Dauerbrenner im Programm der großen Schleife © Getty Images Mindestens ebenso bekannt wie die legendären Antritte und Siege auf dem Tourmalet sind seine Fans: Hunderte weiße Campingfahrzeuge säumen den Pass, zigtausende Fans begleiten die Fahrer - auch in teils skurrilen Kostümen © Getty Images Insgesamt ist der Aufstieg lange und beschwerliche 19 Kilometer lang, vom Startpunkt Luz-Saint-Sauveur aus sind 1410 Höhenmeter bis zum Gipfel auf 2115 Meter zu erklimmen © Getty Images Anzeige Kurios: Obwohl kein Anstieg in der 116-jährigen Geschichte der Tour de France häufiger im Programm stand, endet die Etappe in diesem Jahr erst zum dritten Mal nach 1974 und 2010 auf dem Gipfel © Getty Images Alle großen Stars der Geschichte müssen sich über den Berg quälen - auch der fünfmalige Champion Bernard Hinault (r.) © Getty Images 1977 liefern sich der Belgier Lucien Van Impe, Lokalheld Bernard Thevenet und der Niederländer Joop Zoetemelk (v.l.) ein heißes Duell. Van Impe schafft es und schlüpft ins Bergtrikot - am Ende ist er auch in Paris vorn © Getty Images Auf dem Weg zu seinem zweiten Tour-Sieg leidet auch der Amerikaner Greg Lemond. Die Etappe holt sich der schottische Bergfloh Robert Millar © Getty Images Anzeige Bei vier seiner fünf Gesamterfolge erklimmt der Spanier Miguel Indurain zwischen 1991 und 1995 den Tourmalet - allerdings nie als Erster © Getty Images Richard Virenque lässt die Franzosen 1994 und 1995 jubeln. 1997 ist er der bis 2014 letzte Franzose auf dem Podium © Getty Images Der inzwischen als Betrüger entlarvte Lance Armstrong (r.) holt sich 2002 auf dem Anstieg in den Skiort La Mongie auch das Gelbe Trikot - sein Triumph ist annulliert © Getty Images Ein Jahr später bringt ihn Dauerrivale Jan Ullrich am Tourmalet in gewaltige Schwierigkeiten. Am Schlussanstieg nach Luz-Ardiden kommen dann Armstrong und Iban Mayo spektakulär wegen der Tasche eines Zuschauers zu Fall, Ullrich wartet fair und wird später zum Dank abgehängt © Getty Images Anzeige Den Rekord für die schnellste Befahrung stellt 2010 der Luxemburger Andy Schleck auf. In 50 Minuten und zehn Sekunden stürmt er mit dem Gesamtführenden Alberto Contador nach oben. Der Spanier ist auch am Ende vorn, wird aber später disqualifiziert. Schleck erbt im Mai 2012 den Toursieg, stand aber selbst mit Doping-Arzt Fuentes in Kontakt und fuhr - wie auch Contador oder Jens Voigt - im Team des geständigen Betrügers Bjarne Riis © Getty Images Auch die deutsche Zukunftshoffnung Emanuel Buchmann hat gute Erinnerungen an den Giganten der Pyrenäen: Bei seiner ersten Teilnahme an der Tour 2015 wird er sensationell Dritter auf der schweren Bergetappe rund um den Tourmalet, den Sieg fährt der Pole Rafal Majka ein. Am Samstag will Buchmann erneut für Furore sorgen © Getty Images Majka (l.) ist der einzige Nicht-Franzose, der seit 2010 die Etappe am Tourmalet gewinnen konnte. 2016 triumphiert mit Thibaut Pinot (r.) ein weiterer Bergspezialist © Getty Images Im vergangenen Jahr ging der Sieg an Julian Alaphilippe, den aktuellen Träger des Gelben Trikots. Der Triumph war für Alaphilippe der Grundstein zum Gewinn des Bergtrikots. In diesem Jahr würde er gerne ein andersfarbiges Trikot bis nach Paris fahren © Getty Images

SPORT1: Klare Meinung ...

Voigt: Da kommen wir wieder zu der Aussage von vorhin zurück. Mit Sagan hat man relativ sicher einen Etappensieg in jeder großen Rundfahrt und relativ sicher auch das Punktetrikot. Mit Pascal Ackermann kann man das auch schaffen, aber mit Sagan ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Sagan stürzt nicht. Und wenn er stürzt, schüttelt er sich und fährt weiter. Er ist immer da, wenn er gebraucht wird und er ist zuverlässig. Das hat er schon viele Mal gezeigt. Daher ist das für mich eine völlig logische Entscheidung, die in meinen Augen schon vor einem Monat klar war. Aber man will kein böses Blut und kommuniziert das dann nicht so. Aber am Ende haben die Beine und die Form entschieden.

Voigt glaubt an Überraschung bei Martin

SPORT1: Wer könnte Ihrer Meinung nach zur großen Überraschung der Tour werden?